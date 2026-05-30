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Traumhaus am See

Das Haus mit der verglasten Veranda

HGTVFolge vom 30.05.2026
Das Haus mit der verglasten Veranda

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Traumhaus am See

Folge vom 30.05.2026: Das Haus mit der verglasten Veranda

45 Min.Folge vom 30.05.2026

In Minnesota, dem „Land der 10.000 Seen“, sucht ein Paar nach dem idealen Haus am Wasser. Doch die Preise für Seegrundstücke sind so hoch, sodass sie bereit sind, selbst Hand anzulegen. Mit gezielten Renovierungen wollen sie sich ihren persönlichen Rückzugsort am See schaffen.

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