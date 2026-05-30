Das Haus mit der verglasten VerandaJetzt kostenlos streamen
Traumhaus am See
Folge vom 30.05.2026: Das Haus mit der verglasten Veranda
45 Min.Folge vom 30.05.2026
In Minnesota, dem „Land der 10.000 Seen“, sucht ein Paar nach dem idealen Haus am Wasser. Doch die Preise für Seegrundstücke sind so hoch, sodass sie bereit sind, selbst Hand anzulegen. Mit gezielten Renovierungen wollen sie sich ihren persönlichen Rückzugsort am See schaffen.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.