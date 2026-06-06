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Traumhaus am See

Ein echtes Familien-Projekt

HGTVFolge vom 06.06.2026
Ein echtes Familien-Projekt

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Traumhaus am See

Folge vom 06.06.2026: Ein echtes Familien-Projekt

45 Min.Folge vom 06.06.2026

Ein Paar sucht sein erstes eigenes Zuhause näher bei der Familie und in der Nähe seiner Lieblingsseen. Angesichts steigender Immobilienpreise setzen sie auf ein Haus mit Potenzial, das sie selbst renovieren können. Ziel ist es, Schritt für Schritt ein bezahlbares Zuhause zu schaffen, das ihren Bedürfnissen entspricht.

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