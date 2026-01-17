Vom Elternhaus an den StrandJetzt kostenlos streamen
Nach dem Studium ist eine junge Frau wieder zu ihren Eltern nach North Carolina gezogen – doch es ist an der Zeit, endlich einen eigenen Platz zum Ankommen zu finden. Die Küste von Kure Beach liegt nur wenige Minuten entfernt, und der Wunsch nach einem kleinen Zuhause am Wasser begleitet sie seit ihrer Kindheit. Mit einem begrenzten Budget und einem hart umkämpften Markt wird die Suche zu einer echten Herausforderung, doch sie bleibt entschlossen, ihren Traum nicht aus den Augen zu verlieren.
