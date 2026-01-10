Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 10.01.2026: Spontankauf in Louisiana
22 Min.Folge vom 10.01.2026
Eine Familie aus Austin hat ihren Lebensmittelpunkt komplett verlagert und reist im Camper an die Küste Louisianas, um ein neues Kapitel zu beginnen. In Cameron hoffen sie, gleich beim ersten Besuch ein Haus zu finden, das bezahlbar ist und ihnen die Ruhe und Nähe zum Golf bietet, die sie sich seit Jahren wünschen.
Genre:Reality, Haus und Garten, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.