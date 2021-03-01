Traumhaus SOS - Jasmine hilft
Folge vom 01.03.2021: Tatort Badezimmer
42 Min.Folge vom 01.03.2021Ab 6
Jasmine soll das katastrophale Badezimmer von Jeremy und Andrea in Anaheim, Kalifornien, fertigstellen. Das Badezimmer, das ans Schlafzimmer angrenzt, ist seit Monaten eine Baustelle und das Paar kommt nicht weiter. Jasmine gestaltet ein lichtdurchflutetes Bad mit freistehender Badewanne, großer Dusche und luxuriösen Details. Auch dem Schlafzimmer verpasst die Expertin einen neuen Look zum Wohlfühlen.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.