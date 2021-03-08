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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Wein an der Wand

HGTVFolge vom 08.03.2021
Wein an der Wand

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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Folge vom 08.03.2021: Wein an der Wand

43 Min.Folge vom 08.03.2021Ab 6

Chris und Sara kauften ein renovierungsbedürftiges Haus aus den 60er-Jahren, dass sie ganz nach ihren Bedürfnissen umgestalten wollten. Doch Chris musste feststellen, dass er nicht alles aus Online-Videos lernen kann. Jasmine steht vor einem halb abgerissenen Haus, das keine Genehmigungen hat und unbewohnbar ist. In kurzer Zeit muss ein moderner und heller Wohnraum mit Strandflair gestaltet werden, in dem das Paar glücklich werden kann.

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