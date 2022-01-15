Traumhaus SOS - Jasmine hilft
Folge vom 15.01.2022: Der Bagger im Pool
43 Min.Folge vom 15.01.2022Ab 6
Zurück auf den Boden der Tatsachen: Matt und Sarah kauften ihr Traumhaus und hatten eine romantische Vorstellung von der Renovierung. Aber ohne Plan und mit drei Kindern verwandelte sich das Vorhaben in einen Albtraum, der nun schon vier Monate anhält. In ihrer Verzweiflung wenden sie sich an Jasmine, die die Baustelle in ein richtiges Zuhause verwandeln soll. Jasmine plant eine Traumküche im industriellen Stil und ein gemütliches Kaminzimmer. Für den Durchbruch zwischen Wohnzimmer und Küche sieht Jasmine ein Architektur-Statement vor, das von der ganzen Familie gefeiert wird.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.