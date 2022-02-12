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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Die mobile Bar

HGTVFolge vom 12.02.2022
Die mobile Bar

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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Folge vom 12.02.2022: Die mobile Bar

44 Min.Folge vom 12.02.2022Ab 6

Renovierung fehlgeschlagen: Die Barbesitzerin und Event-Planerin Maddie wollte ihr Haus offener gestalten und packte den Abriss selbst an. Doch schon nach kurzer Zeit wuchs ihr das Projekt über den Kopf. Nun lebt sie mit ihren Kindern im Chaos und kann keine Kund:innen mehr einladen, was ausschlaggebend für ihren beruflichen Alltag ist. Mit Jasmines Hilfe und 70.000 Dollar Budget wird die Küche zu einem offenen und modernen Wohn- und Essbereich umgestaltet, während das Wohnzimmer im Boho-Stil erstrahlt.

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