Traumhaus SOS - Jasmine hilft
Folge vom 05.02.2022: Snacks im Schlafzimmer
45 Min.Folge vom 05.02.2022Ab 6
Drei Wochen oder doch zwei Jahre? Als Sarah und Mike ihr Traumhaus für ihre Familie kauften, wollten sie es in kürzester Zeit bezugsfertig machen. Doch obwohl sie Tag und Nacht am Haus arbeiteten, wuchs ihnen die Renovierung über den Kopf – und zwei Jahre später kochen sie immer noch in einer provisorischen Küche, in der die Schranktüren mit Klebeband gehalten werden. Renovierungsexpertin Jasmin schöpft ihr bisher höchstes Budget von 200.000 Dollar voll aus, um den Eltern endlich ein eigenes Schlafzimmer, eine farbenfrohe und hochwertige Küche mit Kochinsel und einen gemütlichen Wohnraum zu ermöglichen.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.