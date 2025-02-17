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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Ein neuer Anfang

HGTVFolge vom 17.02.2025
Ein neuer Anfang

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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Folge vom 17.02.2025: Ein neuer Anfang

44 Min.Folge vom 17.02.2025

Ein Ehepaar wollte die Herausforderung annehmen, ihr Zuhause nach einer verheerenden Überschwemmung selbst wieder instand zu setzen. Doch schnell mussten sie erkennen, dass das Ausmaß der Arbeiten ihre Kräfte überstieg. Jetzt hoffen sie, dass Renovierungsprofi Jasmine, den Eingangsbereich, das Wohnzimmer und die Küche in neuem Glanz erstrahlen lässt – und das in nur acht Wochen.

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