Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Ein Haus mit Geschichte

HGTVFolge vom 11.06.2026
Ein Haus mit Geschichte

Ein Haus mit GeschichteJetzt kostenlos streamen

Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Folge vom 11.06.2026: Ein Haus mit Geschichte

45 Min.Folge vom 11.06.2026

Eine TV-Produzentin steht vor ihrem bislang schwierigsten Projekt: Ihr Haus aus dem 19. Jahrhundert in Park City benötigt dringend eine umfassende Renovierung. Gemeinsam mit Jasmine Roth kämpft sie mit strengen Denkmalschutzauflagen und unerwarteten Reparaturen, um das Gebäude wieder bewohnbar zu machen.

Alle verfügbaren Folgen