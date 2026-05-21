Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Die wilden 60er

HGTVFolge vom 21.05.2026
Die wilden 60er

Die wilden 60erJetzt kostenlos streamen

Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Folge vom 21.05.2026: Die wilden 60er

44 Min.Folge vom 21.05.2026

Ein Paar kehrt nach Utah zurück, um näher bei seiner Familie zu sein, doch ein unfertiges Renovierungsprojekt und gesundheitliche Sorgen bremsen den Neustart. Jasmine übernimmt und bringt Struktur in das Vorhaben, um aus der Baustelle ein funktionierendes und schönes Zuhause zu schaffen.

Alle verfügbaren Folgen