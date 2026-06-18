Traumhaus SOS - Jasmine hilft
Folge vom 18.06.2026: Familientraditionen
45 Min.Folge vom 18.06.2026
Ein Vater von vier Kindern steht vor der Aufgabe, ein Haus voller angefangener Projekte zu vollenden und gleichzeitig das handwerkliche Erbe seines verstorbenen Vaters fortzuführen. Doch Probleme wie undichte Stellen, beschädigte Böden und fehlerhafte Fenster erschweren den Alltag. Jasmine hilft dabei, Ordnung und Struktur in das Zuhause zu bringen.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.