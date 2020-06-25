Trautes Heim, Mord allein
Folge vom 25.06.2020: Wer Hass sät …
46 Min. Ab 12
Somers in Westchester County ist die Heimat von Familie Kazigo, die ursprünglich aus Uganda stammt. Mutter Caroline arbeitet als Lehrerin, Joseph ist ein renommierter Chirurg. Zusammen haben die beiden sieben Kinder. Joseph ist streng, erwartet viel von seinen Kids und der Nachwuchs pariert. Doch es gibt auch Schattenseiten: Drei der sieben Kinder waren in psychiatrischen Kliniken, davon hat ein Sohn seine Dämonen nicht besiegen können und vor einem Jahr Selbstmord begangen. Der verstorbene Junge soll aber nicht das einzige Familienmitglied bleiben, das keines natürlichen Todes gestorben ist.
