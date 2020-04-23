Der Apfel fällt oft weit vom StammJetzt kostenlos streamen
Trautes Heim, Mord allein
Folge vom 23.04.2020: Der Apfel fällt oft weit vom Stamm
47 Min.Folge vom 23.04.2020Ab 12
Zu den privilegierten Einwohnern vom schönen Sugar Land in Texas gehören Kent und Tricia Whitaker mit ihren beiden Söhnen Bart und Kevin. Dank Daddys steiler Karriere in der Firma seines Schwiegervaters wachsen die Jungs im Wohlstand auf. Die Whitakers sind eine glückliche Familie - bis sie an einem Dezemberabend Barts Collegeabschluss feiern. Nach großzügigen Geschenken und einem Dinner in seinem Lieblingsrestaurant macht sich die Familie auf den Heimweg. Doch die Whitakers sollen nicht zuhause ankommen: Vier Schüsse fallen im nächtlichen Sugar Land und strecken die gesamte Familie nieder.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.