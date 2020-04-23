Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Apfel fällt oft weit vom Stamm

TLCFolge vom 23.04.2020
47 Min.Folge vom 23.04.2020Ab 12

Zu den privilegierten Einwohnern vom schönen Sugar Land in Texas gehören Kent und Tricia Whitaker mit ihren beiden Söhnen Bart und Kevin. Dank Daddys steiler Karriere in der Firma seines Schwiegervaters wachsen die Jungs im Wohlstand auf. Die Whitakers sind eine glückliche Familie - bis sie an einem Dezemberabend Barts Collegeabschluss feiern. Nach großzügigen Geschenken und einem Dinner in seinem Lieblingsrestaurant macht sich die Familie auf den Heimweg. Doch die Whitakers sollen nicht zuhause ankommen: Vier Schüsse fallen im nächtlichen Sugar Land und strecken die gesamte Familie nieder.

