Trautes Heim, Mord allein
Folge vom 09.07.2020: Bis dass das Geld uns scheidet
45 Min.Folge vom 09.07.2020Ab 12
Cary, im Herzen von North Carolina, ist die Heimat der Britts. Die Familie weiß die Vorzüge der Stadt zu schätzen und lebt hier ihren „American Dream“. Vater Myron ist erfolgreicher Unternehmen, ein echter Familienmensch, liebt seine beiden Kinder und vergöttert Ehefrau Nancy. Die vier könnten nicht glücklicher sein - bis mit der Immobilienkrise auch Myrons Geschäft den Bach hinunter geht. Nach außen präsentieren sich die Britts weiterhin als perfekte Bilderbuchfamilie. Hinter den Kulissen aber braut sich ein fürchterliches Unheil zusammen, das schließlich in einem grausamen Verbrechen endet.
Genre:Dokumentation, Krimi
