Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trecker Babes

Episode 4

Kabel EinsStaffel 4Folge 4vom 24.10.2021
Episode 4

Episode 4Jetzt kostenlos streamen

Trecker Babes

Folge 4: Episode 4

16 Min.Folge vom 24.10.2021Ab 6

Hedis Aufgabe: Das Trecker Babe soll für Biobauer Andi den &#8222;Stoppelsturz&#8220; machen, aber ist das bei so viel Regen überhaupt möglich? Und dann muss sie auch noch ihr Lieblingspferd Fanni in die Klinik bringen. Bildrechte: © Kabel Eins.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Trecker Babes
Kabel Eins
Trecker Babes

Trecker Babes

Alle 5 Staffeln und Folgen