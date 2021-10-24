Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trecker Babes

Episode 5

Kabel EinsStaffel 4Folge 5vom 24.10.2021
Episode 5

Episode 5Jetzt kostenlos streamen

Trecker Babes

Folge 5: Episode 5

14 Min.Folge vom 24.10.2021Ab 6

Charlaine liebt die Landwirtschaft und kennt alle Maschinen, nur den Radlader auf dem Hof ist sie noch nicht gefahren &#8211; die Nerven liegen blank. Schafft es das Trecker Babe mit der 200PS-starken Maschine die Biogasanlage zu befüllen? Bildrechte: © Kabel Eins.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Trecker Babes
Kabel Eins
Trecker Babes

Trecker Babes

Alle 5 Staffeln und Folgen