Trecker Babes
Folge 6: Episode 6
12 Min.Folge vom 24.10.2021Ab 6
Tabea-Theresa steckt mitten in der Maisernte. Mehrmals pro Tag fährt sie den gehäckselten Mais mit ihrem Lieblingstrecker vom Acker zum Hof. Für diesen Job braucht es viel Erfahrung - wird das Trecker Babe den Tag gut meistern? Bildrechte: © Kabel Eins.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Trecker Babes
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Umwelt, Tiere
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins