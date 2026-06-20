Staffel 1Folge 1vom 20.06.2026
Schaufeln sind zum Graben daJetzt kostenlos streamen
Triptank
Folge 1: Schaufeln sind zum Graben da
22 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 16
In dieser Folge der animierten Sketchserie stört ein Huhn eine Hochzeit, Ricky die Rakete will mit Kindern eine Studienreise zum Mond machen, und die Aliens müssen mit Jeffs Mutter schlafen, um ihre Krebserkrankung zu heilen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Triptank
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Comedy Central Germany & © Season 1: Comedy Central