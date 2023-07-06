Staffel 1Folge 3vom 06.07.2023
TripTank
Folge 3: Game Over
22 Min.Ab 16
In dieser Folge der animierten Sketchserie datet ein Mann eine sprechende Taschenlampe, Aliens zwingen Jeff, einen Tag lang als seine Exfreundin zu leben, und ein Mädchen hat Geburtstag und ist total begeistert von ihrem neuen Pony.
