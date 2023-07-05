Staffel 1Folge 2vom 05.07.2023
TripTank
Folge 2: Das geht zu weit
22 Min.Folge vom 05.07.2023Ab 16
In dieser Folge der animierten Sketchserie will ein betrunkenes Nashorn zu einer Weinprobe, eine Wohltätigkeitsorganisation löst das Welthungerproblem mittels eines riesigen Burritos, und Gary werden ziemlich üble Streiche gespielt.
Genre:Animation, Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Comedy Central