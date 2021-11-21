Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer
Folge 3: Episode 3
46 Min.Folge vom 21.11.2021
André Vogt hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem Weimaraner Ares Manieren beizubringen. Denn kaum ist der sieben Monate alte Vierbeiner allein zu Hause, richtet er pures Chaos an. Fortschritte im Training macht hingegen Beagle-Mädchen Greta. Mit Andrés Hilfe stellt sich die verängstigte Hündin tapfer neuen Herausforderungen.
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© sixx