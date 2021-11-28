Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 4vom 28.11.2021
46 Min.Folge vom 28.11.2021Ab 6

Dobermann-Mischling Kira übt sich im Umgang mit anderen Hunden. Dafür hat André Vogt eine französische Bulldogge mitgebracht. Doch wie wird Kira auf ihren Artgenossen reagieren? Außerdem kümmert sich André um Labradorhündin Berta, die ihre Besitzerin beim Spaziergang regelmäßig vor eine Herausforderung stellt. Kann der Hundetrainer den Vierbeiner dazu bringen, bei Fuß zu gehen?

