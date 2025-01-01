Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer

Episode 6

sixxStaffel 1Folge 6
Episode 6

Episode 6Jetzt kostenlos streamen

Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer

Folge 6: Episode 6

46 Min.Ab 6

André Vogt zieht nach drei Wochen Training mit Dobermann-Mischling Kira Bilanz: Im Umgang mit ihren Artgenossen ist die Hündin eindeutig ruhiger geworden. Bei einer finalen Prüfung darf der Vierbeiner zeigen, welche Fortschritte er bislang gemacht hat. Auch für Beagle-Dame Greta nimmt der Unterricht mit André allmählich ein Ende. Konnte die Hündin ihre Ängste dabei überwinden?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer
sixx
Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer

Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer

Alle 3 Staffeln und Folgen