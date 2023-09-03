Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Anpackerin Steffka muss sich in ihrer neuen Heimat erst noch zurechtfinden

Kabel EinsStaffel 12Folge 1vom 03.09.2023
86 Min.Folge vom 03.09.2023Ab 12

Selbst ist die Frau: Das ist die Lebenseinstellung des Neuzugangs Steffka. Mit einem eigenen Ladekran kann sie ihren Truck allein be- und entladen. Trucker Babe Sabrina hat eine lange Reise vor sich, denn die PS-Prinzessin muss teure Motorräder und Equipment nach Portugal transportieren. Chaos Queen Jana ist zurück aus Norwegen und hat einen Auftrag in Ostdeutschland. Doch dann entdeckt sie einen Riss in ihrem Reifen und muss sofort eine Lösung für das Problem finden.

Kabel Eins
