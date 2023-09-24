Unter Zeitdruck zum Ziel!Jetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 4: Unter Zeitdruck zum Ziel!
89 Min.Folge vom 24.09.2023Ab 12
Bei winterlichen Temperaturen fährt Chaos Queen Jana 18,5 Tonnen Sperrmüll durch Deutschland. Ihr erstes Ziel: eine Verbrennungsanlage im niedersächsischen Laar. Doch die 46-Jährige muss Vollgas geben. Und: PS-Prinzessin Sabrina und ihr Kollege Ingo sind mit einem Satz Rennmotorräder samt Equipment und Ersatzteilen quer durch Europa gefahren. Endlich ist es so weit: Sabrina erreicht ihr Ziel, die Rennstrecke von Portimão an der portugiesischen Algarve.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins