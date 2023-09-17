Jana steht vor großen HerausforderungenJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 3: Jana steht vor großen Herausforderungen
Folge vom 17.09.2023
Diesmal bringt Janas neuer Auftrag unbekannte Herausforderungen mit sich: In einem ihr bis dahin unbekannten Recyclinghof im Ruhrpott warten 18,5 Tonnen Sperrmüll zum Weitertransport. Wird alles klappen? Die Powerfrau Kathrin bereitet sich auf eine große Premiere vor: Zusammen mit ihrem Kollegen Manuel zieht es die alleinerziehende Mutter zum ersten Mal zwei Tage im Konvoi auf Fernverkehrstour. Trucker Babe Lissy und ihre Freundin Anna machen sich auf dem Weg zur Adria Küste.
