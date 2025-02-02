Trucker Frauen - Die Frauen mit dem BleifußJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 1: Trucker Frauen - Die Frauen mit dem Bleifuß
83 Min.Ab 12
Lissy erfüllt sich ihren größten Trucker-Traum: Einmal einen Vierzigtonner durch die australische Steppe fahren. "Chaos Queen" Jana ist neu verliebt. "Schlager-Lady" Bettina ist neu in der Trucker Babe-Runde und sorgt gleich für Aufregung. Im Vergleich zur Konkurrenz sitzt "Küken" Katrin noch gar nicht so lange hinter dem Steuer und trotzdem weiß sie, worauf es im Truckerleben ankommt. Doch was hält ihr neuer Freund Tobi von ihrem Beruf?
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
