"Ladies Day" - Katrin erzählt von ihren Erfahrungen

Kabel EinsStaffel 2Folge 6
Folge 6: "Ladies Day" - Katrin erzählt von ihren Erfahrungen

129 Min.Ab 12

"Ladys day" bei Katrin. Sie gibt ihre Erfahrung als Truckerin an andere weibliche Interessierte weiter. Manuela kommt ihrem Ziel "Paris" immer näher. Doch etwas Süßes lenkt sie und ihren Truck in Belgien ab, und Manuela fährt sogar extra einen Umweg. Auf ihrem Weg nach Fulda kämpft Jana gehörig mit ihrem Navigationsgerät. Dann muss Sie auch noch auf die von ihr so gefürchtete A2. Hier gab es schon viele Unfälle und Jana hat ein ungutes Gefühl.

Kabel Eins
