Folge 4: Unter Druck - Jana fährt den 40 Tonner ihres Freundes
84 Min.Ab 12
"Chaos Queen" Jana on fire! Sie darf den heißgeliebten Vierzigtonner ihres neuen Freundes Hardy fahren. Ein Fehler und die Beziehung bekommt die ersten Kratzer. Auch Manu steht unter enormen Druck: Sie kann kein Wort Französisch und manövriert ihren riesigen Truck mitten durch die Pariser Innenstadt. Ausgerechnet jetzt bekommt sie einen Anruf von ihrer Spedition in Deutschland. Was kommt auf da wohl noch auf Manu zu? Und Lissy erfüllt sich ihren größten Trucker-Traum ...
