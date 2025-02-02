Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Unter Druck - Jana fährt den 40 Tonner ihres Freundes

Kabel EinsStaffel 2Folge 4
Unter Druck - Jana fährt den 40 Tonner ihres Freundes

Unter Druck - Jana fährt den 40 Tonner ihres FreundesJetzt kostenlos streamen

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 4: Unter Druck - Jana fährt den 40 Tonner ihres Freundes

84 Min.Ab 12

"Chaos Queen" Jana on fire! Sie darf den heißgeliebten Vierzigtonner ihres neuen Freundes Hardy fahren. Ein Fehler und die Beziehung bekommt die ersten Kratzer. Auch Manu steht unter enormen Druck: Sie kann kein Wort Französisch und manövriert ihren riesigen Truck mitten durch die Pariser Innenstadt. Ausgerechnet jetzt bekommt sie einen Anruf von ihrer Spedition in Deutschland. Was kommt auf da wohl noch auf Manu zu? Und Lissy erfüllt sich ihren größten Trucker-Traum ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Kabel Eins
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Alle 16 Staffeln und Folgen