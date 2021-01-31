Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Episode 5

Kabel EinsStaffel 7Folge 5vom 31.01.2021
Episode 5

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 5: Episode 5

88 Min.Folge vom 31.01.2021Ab 12

Voll beladen führt Lissys aktuelle Tour durch Italien. Es geht durch kleine Dörfer und große Touristenstädte wie Rimini. Dabei darf sie sich jedoch nicht allzu sehr ablenken lassen, denn die Zeit drängt. Bei Nordlicht Tamara steht der TÜV an. Sie hofft, dass keine versteckten Mängel entdeckt werden. Und Ginas Auftrag führt sie aus dem heimatlichen Oberbayern ins österreichische Innsbruck.

