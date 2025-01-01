Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Episode 6

Kabel EinsStaffel 7Folge 6
Episode 6

Episode 6Jetzt kostenlos streamen

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 6: Episode 6

88 Min.Ab 6

Jana will endlich in Magdeburg ankommen, um Quarzplatten für die Verschiffung nach Australien zu laden. Doch unnötige Ampelschaltungen und trödelnde Verkehrsteilnehmer machen ihr einen Strich durch die Rechnung. Nach einer mehr oder weniger erholsamen Nacht im Lkw geht es auch für Mona weiter. Sie hat schwere Betonplatten im Gepäck, die noch heute pünktlich ins Schwabenland müssen. Der Berufsverkehr kommt daher sehr ungelegen ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Kabel Eins
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Alle 16 Staffeln und Folgen