Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 8: Episode 8
88 Min.Ab 12
Uschi ist auf dem Weg Richtung kanadische Grenze. Zu ihrem Ärgernis hat eine Ladung Bentonit das Lkw-Silo völlig verdreckt. Für die nächste Fuhre mit Maisstärke muss Uschi den Truck dringend sowohl innen als auch außen wieder sauber bekommen. Für Tinka und ihre "Lotte" geht es währenddessen durch Baden-Württemberg. Doch der kilometerweite Stau bringt ihren Zeitplan gehörig durcheinander. Ob sie ihr Tagesziel dennoch erreicht?
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins