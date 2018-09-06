Trucker Babes Austria
Folge 2: Folge 2
51 Min.Folge vom 06.09.2018Ab 6
Helga erreicht Norwegen und die Baustelle, an der sie die Holzplatten für das Fertigteilhaus abliefern soll. Die Zufahrt zur Entladestelle ist jedoch sehr unwegsam und eng. Patrizia hat heute einen Sondertransport. Sie muss eine riesige Filteranlage rund 60 Kilometer weit transportieren. Jasmin ist Mutter und Truckerin aus Leidenschaft. Sie ist in der Transportfirma ihres Vaters beschäftigt und kutschiert täglich Schotter und andere Baustoffe.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Trucker Babes Austria
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4