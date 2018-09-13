Trucker Babes Austria
Folge 3: Folge 3
50 Min.Folge vom 13.09.2018Ab 6
Helga hat Norwegen hinter sich gelassen und genießt noch ein paar sonnige Augenblicke mit einer steirischen Jause am Nordseestrand. Truckerin Isabella ist im siebten Himmel und mit einer ganzen Gang von Truckern unterwegs nach Tirol. Dort will sie nämlich mit ihrem geliebten Long John das Eheversprechen ablegen und das stilgerecht mit viel Rauch und Hupen! Und Helena Kovacic fährt ihren 40 Tonner "Spucki" durch halb Österreich, um Gabelstapler zu transportieren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Trucker Babes Austria
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4