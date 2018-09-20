Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 1Folge 4vom 20.09.2018
Helga hat es zu ihrer nächsten Beladestelle in Bremen geschafft. Doch es entstehen neue Probleme: Sie soll Plastikmüll von Deutschland nach Österreich transportieren. Hat sie dazu die Berechtigung? Patricia hat wieder einen Sondertransport und soll einen 30 Meter langen Dachgiebel auf eine Baustelle nach Salzburg liefern. Und Jasmin ist unterwegs, um Baumaschinen von A nach B zu bringen. Zunächst ist es ein riesengroßer Bagger, der auf einen Tieflader gefahren werden muss.

