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Trucker Babes Austria

Staffel 6 Folge 1: Biker, Kies und Meerjungfrauen

ATVStaffel 6Folge 1vom 25.08.2022
Staffel 6 Folge 1: Biker, Kies und Meerjungfrauen

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Trucker Babes Austria

Folge 1: Staffel 6 Folge 1: Biker, Kies und Meerjungfrauen

49 Min.Folge vom 25.08.2022Ab 6

Helga fährt diesmal mit ihrem heißgeliebten Truck „Willem Alexander“ mit der Fähre, und zwar von Rostock nach Dänemark. Caroline ist neu im Trucker Babes Team. Die 21-Jährige holt eine Bohr-Raupe von einer Baustelle. Patricia und Bella haben frei und treffen sich privat, um gemeinsam das Bikertreffen in der Westernstadt "Pullman City" zu besuchen.

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