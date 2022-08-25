Staffel 6 Folge 1: Biker, Kies und MeerjungfrauenJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes Austria
Folge 1: Staffel 6 Folge 1: Biker, Kies und Meerjungfrauen
49 Min.Folge vom 25.08.2022Ab 6
Helga fährt diesmal mit ihrem heißgeliebten Truck „Willem Alexander“ mit der Fähre, und zwar von Rostock nach Dänemark. Caroline ist neu im Trucker Babes Team. Die 21-Jährige holt eine Bohr-Raupe von einer Baustelle. Patricia und Bella haben frei und treffen sich privat, um gemeinsam das Bikertreffen in der Westernstadt "Pullman City" zu besuchen.
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Trucker Babes Austria
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-5: ATV Privat TV GmbH & Co KG & © Season 8-9: ATV & © Season 1-3, Season 6, Season 8: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 7: ProsiebenSat.1 PULS4