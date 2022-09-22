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Trucker Babes Austria

Staffel 6 Folge 5: Luxus, Strand und Sightseeing

ATVStaffel 6Folge 5vom 22.09.2022
Staffel 6 Folge 5: Luxus, Strand und Sightseeing

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Trucker Babes Austria

Folge 5: Staffel 6 Folge 5: Luxus, Strand und Sightseeing

47 Min.Folge vom 22.09.2022Ab 6

Miriam liefert riesige Rohre nach Südtirol. Trucker Babe Petra lässt sich beim Tätowieren mit der Kamera über die Schulter schauen. Und wir begleiten Truckerin Helga beim Sightseeing und zum Strand an der südfranzösischen Küste.

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