Staffel 6 Folge 5: Luxus, Strand und SightseeingJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes Austria
Folge 5: Staffel 6 Folge 5: Luxus, Strand und Sightseeing
47 Min.Folge vom 22.09.2022Ab 6
Miriam liefert riesige Rohre nach Südtirol. Trucker Babe Petra lässt sich beim Tätowieren mit der Kamera über die Schulter schauen. Und wir begleiten Truckerin Helga beim Sightseeing und zum Strand an der südfranzösischen Küste.
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Trucker Babes Austria
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-5: ATV Privat TV GmbH & Co KG & © Season 8-9: ATV & © Season 1-3, Season 6, Season 8: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 7: ProsiebenSat.1 PULS4