Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
TV total Stand-up Club

TV total Stand-up Club mit Bastian Bielendorfer, Maria Clara Groppler uvm.

ProSiebenStaffel 2Folge 2vom 13.01.2026
TV total Stand-up Club mit Bastian Bielendorfer, Maria Clara Groppler uvm.

TV total Stand-up Club mit Bastian Bielendorfer, Maria Clara Groppler uvm.Jetzt kostenlos streamen

TV total Stand-up Club

Folge 2: TV total Stand-up Club mit Bastian Bielendorfer, Maria Clara Groppler uvm.

52 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12

Der Club der guten Laune geht in die nächste Runde. Puffi hat mal wieder keine Kosten und Mühen gescheut und ein Line-up der allerfeinsten Sorte zusammengestellt: Bastian Bielendorfer, Maria Clara Groppler, Newcomer Freddy Ekué und viele mehr!

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

TV total Stand-up Club
ProSieben
TV total Stand-up Club

TV total Stand-up Club

Alle 2 Staffeln und Folgen