Zum Lachen in den Stand-up Club: Mit Özcan Cosar, Atze Schröder und viele mehr!Jetzt kostenlos streamen
TV total Stand-up Club
Folge 2003: Zum Lachen in den Stand-up Club: Mit Özcan Cosar, Atze Schröder und viele mehr!
54 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Puffi liefert mal wieder fünf gute Gründe, warum deutsche Comedy absolut am Start ist: Özcan Cosar, Atze Schröder, Matthias Egersdörfer, Herr Schröder und Simon Pearce zu Gast im TV total Stand-up Club.
TV total Stand-up Club
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Brainpool Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen