TV total
Folge vom 18.08.2026: TV total - Retro Spezial
51 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12
Der Lachtherapeut von ProSieben, Puffi, bittet zur nächsten Sitzung. Auf dem Plan steht das TV total Retro-Spezial. Denn die 70er, 80er und 90er waren ganz schön knorke, krass und oberaffengeil!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 18, Season 20-22: ProSieben & © Season 18-20: Raab TV & © Season 20-22: Brainpool Entertainment GmbH & © Season 21: Prosieben & © Season 20: Brainpool Entertainment Gmbh & © Season 20, Season 22: Brainpool TV & © Season 22: BRAINPOOL TV GmbH & © Season 22: Brainpool TV GmbH
Enthält Produktplatzierungen