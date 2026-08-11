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TV total

Sommer, Sonne, TV Total - Puffis Sommer-Special!

ProSiebenFolge vom 11.08.2026
Sommer, Sonne, TV Total - Puffis Sommer-Special!

Sommer, Sonne, TV Total - Puffis Sommer-Special!Jetzt kostenlos streamen

TV total

Folge vom 11.08.2026: Sommer, Sonne, TV Total - Puffis Sommer-Special!

49 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12

Sommer, Sonne, Puffi! Die TV total Sommer-Edition bedarf Witzschutzfaktor 50 verspricht nicht zu wenig: Bademeister an ihren Grenzen, Rock am Ring mit Special Guest und Saufen, bis der Arzt kommt. Mal wieder einiges los – hat sich also nichts geändert! [P]

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