TV total
Folge vom 03.03.2026: Gamer Puffi feiert die Liebe
70 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 12
Fast verzockt! Ein Fest der guten Laune feiert Puffi gemeinsam mit seinem Kumpel Kaya Yanar auf dem Sofa mit einem Ausflug in die Gaming-Welt. Außerdem hilft Puffi einer Sendung in Not und feiert die Liebe, das Fernsehen und die gesunde Ernährung.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2021
