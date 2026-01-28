Stur, zwanghaft und unflexibelJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 1: Stur, zwanghaft und unflexibel
22 Min.Folge vom 28.01.2026
Junggeselle Charlie - erfolgreich im Beruf und bei den Frauen - genießt das Leben in seinem Haus am Strand von Malibu. In diese Idylle platzen sein Bruder Alan und sein kleiner Neffe Jake: Die beiden sind ausgezogen, nachdem Alans Frau Judith sich überraschend als Lesbe geoutet hat. Während Alan einen Eherettungsversuch startet, spielen Charlie und Jake eine Runde Poker mit Charlies Freunden. Jake entpuppt sich dabei als wahres Poker-Ass, worauf Alan nicht wirklich stolz ist.
Two and a Half Men
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen