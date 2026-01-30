Gib Dir keine Mühe, CharlieJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 6: Gib Dir keine Mühe, Charlie
Folge vom 30.01.2026Ab 6
Ein Blick auf die Telefonnummer des Anrufers, und Charlie weiß, ob er den Hörer abhebt oder nicht. Deshalb kommt Evelyn persönlich vorbei, um Charlie und Alan zum Abendessen einzuladen: Sie will ihnen ihren neuen Verehrer Tommy vorstellen. Doch Tommy bringt seine Tochter Olivia mit, eine Ex-Liebschaft von Charlie, die er irgendwann hat abblitzen lassen - der Abend ist ruiniert. Das ist Tage später auch Evelyns Beziehung, nachdem Tommy sie wegen einer Jüngeren verlassen hat.
Two and a Half Men
Alle 6 Staffeln und Folgen
