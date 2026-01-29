Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Der Sockengolf-Champion

ProSieben Staffel 1 Folge 2 vom 29.01.2026
Der Sockengolf-Champion

Two and a Half Men

Folge 2: Der Sockengolf-Champion

21 Min.Folge vom 29.01.2026

Charlie ist von den strengen Erziehungsmethoden, die sein Bruder Alan bei Jake anwendet, wenig angetan. Als der Kleine aber unfreiwillig dafür sorgt, dass ein Schwarm hartnäckiger Möwen das Haus entert, muss Charlie seine lockere Einstellung überdenken. Unterdessen kämpft Alan weiter um Judith. Es kommt zu einem leidenschaftlichen Kuss, der in Alan neue Hoffnung aufflammen lässt - obwohl Judith ihm gesteht, dass sie ihn nur aus Angst vor dem Alleinsein geküsst hat.

Two and a Half Men
Two and a Half Men

Two and a Half Men

