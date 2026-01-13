Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Wonder Woman

Staffel 11Folge 6vom 13.01.2026
Wonder Woman

Two and a Half Men

Folge 6: Wonder Woman

20 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12

Walden nimmt Alan mit zu einer Charity-Veranstaltung seiner Mutter Robin. Dort entdeckt Alan den Schwarm seiner Jugend: die Schauspielerin und Sängerin Lynda Carter, bekannt als "Wonder Woman". Als er erfährt, dass Waldens Familie eng mit ihr befreundet ist, ist er aus dem Häuschen. Er bekniet Walden, er solle ihn mit Lynda Carter verkuppeln. Schließlich erklärt sich Walden dazu bereit, Lynda und seine Mutter zum Abendessen einzuladen. Der Abend wird ein Desaster ...

Two and a Half Men
Two and a Half Men

Two and a Half Men

