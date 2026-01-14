Two and a Half Men
Folge 8: Der listige Larry
21 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12
Alan und Lyndsey haben weiterhin ihre verbotene Affäre. Beide wiegen sich in Sicherheit, doch dann stellt sich heraus, dass der misstrauische Larry einen Privatdetektiv engagiert hat. Auf Fotos sind jedoch nicht Lyndsey und Alan, sondern Lyndsey und Walden zu sehen. Die Situation eskaliert, als urplötzlich Rose, Charlie Harpers Stalkerin, wieder auf der Bildfläche erscheint ...
Two and a Half Men
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
