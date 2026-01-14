Two and a Half Men
Folge 7: Mein erstes Mal
21 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12
Walden, Alan und Jenny genehmigen sich in der Bar ein paar Drinks und wollen Frauen aufreißen. Jenny stellt sich dabei am geschicktesten an und schleppt Maria ab. Schließlich lernen die beiden Männer zwei attraktive Damen namens Laurie und Jill kennen und verabreden sich mit ihnen für den nächsten Abend. Walden und Alan sind heiß wie Frittenfett, doch bevor es zum Äußersten kommt, steht plötzlich Alans betrunkene Ex-Freundin Lyndsey vor der Tür ...
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen